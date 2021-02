Sur fond de « You’ll never walk alone », la nouvelle campagne de ParionsSport est sortie

ParionsSport a lancé sa dernière campagne commerciale, inspirée de l’hymne cher aux fans du club de Liverpool.

ParionsSport a dévoilé, ce dimanche, sa nouvelle campagne commerciale. Un clip vidéo dans lequel apparaît le mythique hymne de Liverpool : « You’ll Never Walk Alone ». Le site de paris sportifs a voulu mettre en avant la notion de partage.

« You’ll never walk alone », un hymne fédérateur

Jean François Sacco, directeur général de l’agence Rosapark, derrière le spot commercial a expliqué son choix d’insérer cette chanson « You’ll never walk alone. Choisir cette musique, c’était l’opportunité de créer une véritable connivence entre les parieurs. Ceux qui la reconnaitront se sentiront fiers, les autres y verront un message beaucoup plus universel, un véritable hymne au rassemblement »

Un Super Pactole de deux millions d’euros le 6 mars

Le 6 mars prochain, les parieurs auront l’occasion de remporter deux millions d’euros. A travers cet événement, ParionsSport informe dans un communiqué de presse, soutenir l’actualité sportive toute l’année.