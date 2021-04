Chelsea : Voici Sussurro,le 1er yacht d’Abramovich. A vendre 22 M€

Voici Sussurro, le premier yacht de Roman Abramovich. Il est à vendre, pour 22 millions d’euros.

e diaporama ci-dessusOn connait L' »Eclipse », anciennement le yacht le plus long du monde, propriété de Roman Abramovich. On découvrira bientôt, « Solaris », son nouveau monstre en cours de finalisation, qui sera lui, le plus puissant du globe. Le patron des Blues de Chelsea étale son pouvoir et sa fortune sur les mers. Avant de pouvoir se payer les mégayachts les plus dingues de la planète, il a éprouvé, sur la fin du siècle dernier, un bateau aux dimensions plus modestes.

Bien avant L’Eclipse à 1,5 milliards d’euros, Abramovich avait Sussurro

En 1998 a été construit, à sa demande, « Sussurro », qui en Italien signifie « bruissement », pour caractériser l’agilité de l’appareil, en mer. A l’époque, il était l’un des plus rapides jamais construits, avec deux turbines à gaz qui développent 15 000 chevaux. « Sussurro » peut accueillir jusqu’à 12 personnes à bord, répartis sur cinq cabines, et 10 personnels navigants.

Le premier yacht du patron de Chelsea est à vendre 22 millions d’euros

Il est long de 49,5 mètres, soit la moitié de L' »Eclipse ». Après le divorce du couple Roman Abramovich – Irina Malandina, cette dernière l’aurait gardé pour elle. Aujourd’hui, « Sussurro » est à vendre, pour la rondelette somme de 22 millions d’euros. A défaut de pouvoir l’acheter, nous vous offrons sa visite en images, via le diaporama ci-dessus.