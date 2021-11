Téléfoot officiellement radiée laisse un trou financier béant

Le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la fin de Mediapro.

La chaîne Téléfoot est officiellement morte. Et ce, depuis 20 octobre, selon une information du média Capital, à la suite de la liquidation judiciaire, de Mediapro Sport France SARL. L’éphémère diffuseur de la Ligue 1, n’est plus, mais les ennuis restent pour la maison mère Médiapro, qui accuse par ailleurs également, de lourdes pertes financières, depuis le début de l’épidémie.

C’en est officiellement terminée de la chaîne Téléfoot

La Covid est l’une des raisons avancées, expliquant la faillite du projet pour le football français. Capital écrit que Mediapro Sport France SARL laisse un passif de 11,4 millions d’euros et 57 salariés remerciés. Mais parce que la Ligue de football professionnel (LFP) et le groupe Médiapro ont convenu d’un arrangement commun, les dettes sont limitées, à plus qu’elle n’auraient pu l’être.

Les galères de Médiapro se poursuivent. Les affaires aussi

En parallèle, tandis que Capital détaille la situation exsangue chez Mediapro, le groupe catalan poursuit l’action judiciaire menée contre Canal +. Elle a été entamée il y a un an, en novembre 2020, Médiapro dénonçant un « abus de position dominante », de la part du groupe audiovisuel concurrent.