TFC : Combien vaut Branco van den Boomen sur le mercato ?

Le meilleur joueur de la saison dernière de Ligue 2 est très convoité.

Véritable attraction des deux dernières saisons de Ligue 2 et de son TFC, surtout celle qui vient de s’achever, le milieu axial Branco van den Boomen, pèse 17 buts et 28 passes décisives avec le collectif haut-garonnais. Ces statistiques lui ont valu une méritoire distinction de joueur de la saison passée, en 2e division. Et s’il découvre la Ligue 1 avec Toulouse, il n’est pas sûr qu’il y reste sur la longueur, tant il est convoité, alors que son contrat avance dans le temps.

Une valorisation estimée entre 3 et 6 M€ pour le milieu du TFC

C’est qu’avec l’entrée dans l’exercice 2022-2023, ce 1er juillet, « VDB » consomme sa dernière saison contractuelle avec le TFC, pour lequel il est engagé jusqu’au soir du 30 juin 2023 prochain. Ça et le fait qu’il vienne de l’antichambre de l’élite justifie l’estimation somme toute modeste de sa valorisation marchande, donnée à près de 3 millions d’euros, par l’Observatoire du football. Mais néanmoins le double (6 M€), du côté de Transfermarkt.

Soit il est prolongé, soit il devra être cédé sur ce mercato

Pour un joueur sur lequel Toulouse a investi 350 000 euros, pour le débaucher de De Graafschap, en 2020, ça reste une juteuse opération comptable. Les Violets sont avec lui, à la croisée des chemins, à savoir que soit ils parviennent à le prolonger et en ce cas il débute leur retour en Ligue 1 avec leur homme fort, lui même financièrement revalorisé. Soit ils le cèdent à un autre club, pour ne pas prendre le risque de passer à côté d’une belle indemnité, au moment où le milieu de 26 ans est le plus bankable, dans sa carrière.