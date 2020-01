TFC – Combien vaut Max-Alain Gradel sur ce mercato ?

La tendance n’est pas aux départs, du côté du Toulouse Football Club. Il y a urgence à sauver les meubles, et affaiblir le collectif déjà fragile de Denis Zanko serait précipiter la chute des Violets en Ligue 2. Surtout si c’est pour l’amputer du capitaine, Max-Alain Gradel. Lequel est toutefois joueur suivi, bien qu’il soit présentement blessé, jusqu’à la fin de ce mois de janvier. Au moins. Avec l’économie du salaire de son ailier, estimé le plus élevé du vestiaire, le TFC pourrait envisager de se renforcer, avant la dernière ligne droite.

Max-Alin Gradel est encore bankable sur ce mercato

De surcroît il est encore valorisé à plus que Toulouse n’en a payé pour le recruter, depuis Bournemouth en 2018. Après une saison de prêt et contre une indemnité, donnée à 2 millions d’euros. Aujourd’hui, il vaut 7 millions d’euros selon Transfermarkt et un peu plus de la part de l’Observatoire du football. Non loin de ce que Bournemouth a réglé à Saint-Etienne, à l’occasion de son transfert, en 2015. Soit 10 millions d’euros. Max-Alain Gradel a toutefois contre lui d’avancer, et dans l’âge (il a 32 ans), et vers l’échéance de la fin de son contrat.

Un contrat signé jusqu’à la saison prochaine avec le TFC

Il a signé trois ans, jusqu’en 2021, avec le Toulouse Football Club. Son salaire estimé par le journal L’Equipe approcherait les 190 000 euros bruts mensuels. Sans les bonus. Cet hiver, le club haut-garonnais cherche à combler le déficit de son équipe dans le secteur défensif. Le Tef’ est dernier de Ligue 1 avec douze points après vingt rencontres. S’il doit descendre il devra forcément se séparer de ses principaux cadres, dont son capitaine.