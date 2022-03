TFC, PFC, ACA, AJA ou FC Sochaux : Qui va monter en Ligue 1 selon les bookmakers ?

La course à l’accession en Ligue 1 s’intensifie, entre les équipes qui se disputent les accessits.

La course pour la montée en première division fait rage en Ligue 2 BKT. Il ne reste plus qu’une dizaine de journées avant la fin de saison, et cinq équipes sont séparées de 7 points en haut du classement. Qui du TFC, du PFC, de l’ACA, de l’AJA ou du FC Sochaux aura la possibilité de disputer la prochaine saison en Ligue 1 ? Les bookmakers se positionnent sur la question.

Le TFC et le PFC, très proches de la montée certaine en Ligue 1

Ils estiment que la montée de l’équipe toulousaine est quasiment assurée. Avec quatre victoires sur les cinq dernières rencontres, une première place avec un match en moins, et une différence de buts de + 35, Toulouse a déjà un pas en division supérieure. Pour rappel, le club était descendu en Ligue 2, à l’issue de la saison 2019-2020. Derrière le Téfécé, il y a le Paris FC. A égalité de points avec le leader, les Parisiens sont en ballotage favorable pour une éventuelle promotion. Ils restent sur cinq saisons consécutives en Ligue 2.

L’ACA possède une longueur d’avance sur l’AJA et le FC Sochaux

Ensuite viennent les clubs d’Ajaccio, d’Auxerre et de Sochaux. Il n’y a qu’une victoire qui sépare l’équipe corse des Auxerrois, après 26 journées, tandis que ces derniers ne possèdent qu’un point d’avance sur les Sochaliens. D’après les bookmakers, ces formations sont les plus probables à se rencontrer lors des barrages, en fin de saison. Cela déterminera celle qui fera face au 18e de Ligue 1, pour une promotion en Ligue 1. Niort, 7e, à plus de 10 points de la 3e place, semble hors du coup.

Les cotes des clubs susceptibles de monter en Ligue 1

Toulouse = 1,05

Paris FC = 1,25

Ajaccio = 3

Sochaux = 4

Auxerre = 4

Niort = 25