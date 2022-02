Tom Brady perdrait 15 M$ en prenant trop tôt sa retraite

Depuis dimanche dernier, l’avenir de Tom Brady est un « trending topic », sur le sol nord-américain. C’est que les Tampa Bay Buccaneers, ce jour-là éliminés de la course au Super Bowl, il circule depuis l’idée que l’homme de tous les records du football américain, et star iconique aux Etats-Unis, va prendre sa retraite après 22 saisons en NFL.

Ils sont nombreux à l’évoquer pour lui, médias, spécialistes de la discipline, voire proches du joueur, qui lui, pourtant, n’a encore rien communiqué à ce sujet. Et si Tom Brady laisse planer le doute, c’est peut-être pour une question contractuelle, ainsi que le rapportent certains suiveurs du business de la NFL.

Car en effet, Tom Brady a signé une extension de bail, avec Tampa Bay Buccaneers, au mois de mars dernier. En négociant à cette occasion, une prime à la signature de 20 millions de dollars, dont 15 millions doivent lui être versés ce 4 février 2022. Si Tom Brady a donc peut-être officiellement disputé son dernier match, ce 24 janvier, il pourrait donc ne rien en dire, d’ici là.

FWIW: $15M of Tom Brady’s $20M signing bonus from last March is set to be paid out February 4th, 2022. Seems like something a guy or gal would want to have process before making any life changing career decisions official.

