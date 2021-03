Top 10 les WAG’s les plus riches du football

Shakira et Gérard forment l’un des couples les plus puissants du sport.

Certaines sont autant connues que leurs hommes. Elles, ce sont les femmes de footballeurs les plus riches au monde, que les Anglais surnomment les WAGS ; littéralement « wives and girlfriends » (épouses et petites amies). Elles sont créatrices de mode, chanteuse, animatrices TV, et vivent avec certains joueurs, parmi les plus connus au monde, comme David Beckham, Wayne Rooney et Gerard Pique.

Victoria Beckham, la WAGS la plus riche

Selon TheSun, la plus riche de toutes, est l’épouse du célèbre David Beckham. Victoria, ex-star de la chanson avec le groupe Spice Girls, s’est depuis reconvertie dans la mode et veille aux intérêts du business du couple, sa fortune est estimée à 410 millions d’euros. À la deuxième place, c’est Skakira, et ses 250 millions d’euros. La femme de Gerard Piqué, est mondialement célèbre, suite à ses multiples tubes dans la musique. Wanda Icardi, est également présente, agent sportif de son mari, elle est aussi ambassadrice ou égérie de marques en tous genres (diététique, mode, parfumerie…). On peut également la retrouver chroniqueuse à la télé italienne, ou encore femme d’affaires qui développe sa propre gamme de produits cosmétiques.

La femme de Rooney au top

Coleen Rooney, est plus connue pour être l’épouse de Wayne, que pour sa carrière d’animatrice TV ou d’ambassadrice de marque de mode, sa fortune est valorisée à 16 millions d’euros. Du côté de Cristiano Ronaldo, sa petite copine, Georgina Rodriguez, est la WAGS, la plus commercialisable du moment, avec ses 24 millions d’abonnés sur Instagram, et une fortune de 8 millions d’euros. Mannequin d’image et égérie de nombreuses marques, elle est notamment l’ambassadrice des maillots Yamamay, des bijoux Pasquale Bruni, des vitamines IvyBears.