Tottenham : A peine officialisé, le nouveau sponsor allume les Spurs !

Tout juste annoncé, le sponsor Dulux a fait preuve d’irrévérence à l’encontre de son partenaire, Tottenham.

Tottenham a annoncé ce jeudi, que Dulux devenait leur tout premier fournisseur officiel de peinture. Nuno Pena, directeur marketing de la société au Royaume-Unis a déclaré sur le site du club : « Notre relation avec Tottenham Hotspur est une synergie parfaite entre deux marques britanniques emblématiques ». Pourtant, le compte twitter officiel de la marque dont la mascotte est un chien, n’a pas hésité à chambrer le club londonien sur le réseau social. Lorsqu’un supporter a demandé au community manager (CM), si l’animal pouvait jouer en défense, en référence aux problèmes des Spurs dans ce secteur de jeu, il a répondu : « Il pourrait faire un meilleur travail ».

Le palmarès de Tottenham pris pour cible

Le dernier titre remporté par Tottenham est une League Cup, il remonte à 2008. Autant dire que le palmarès du club dirigé par Daniel Levy, n’est pas le plus colossal du pays. Lorsque qu’un utilisateur réclame un coup de peinture, sur l’armoire à trophées des Londoniens, le CM répond avec humour et franchise : « À vendre, armoire à trophées inutilisée« , ou encore ,« Ne soyez pas stupide, les surfaces doivent être exemptes de poussière avant de peindre ». Des réponses supprimées quelques heures plus tard, mais dont il subsiste des captures d’images largement relayées sur le web et dans le médias anglais. C’est qu’un sponsor qui taille son partenaire, au premier jour de la collaboration est quelque chose de rare. Et disons-le de gonflé.

La société Dulux va repeindre les sièges du stade

Filiale du groupe Akzo Nobel, Dulux s’impose comme une entreprise leader sur le marché de la peinture à destination du grand public. Pour Nuno Pena, il y a un vrai rapport entre le groupe et le football : « Nous savons que ce sont les petits détails qui font la différence et vous donnent un avantage concurrentiel – dans le sport et dans la décoration – et nous sommes impatients de développer nos bases solides pour explorer ensemble ce pouvoir de la couleur » La société devrait repeindre les sièges du stade, notamment.