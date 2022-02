Tous les salaires des entraîneurs de la Premier League 2021-2022

Pep Guardiola est toujours le coach le mieux payé de la Premier League anglaise.

La Premier League est l’un des championnats les plus réputés du monde, si ce n’est le numéro 1. Des centaines de millions de livres sterling sont investies chaque année, pour continuer d’obtenir la meilleure ligue possible. Si les joueurs sont souvent les premiers bénéficiaires, il ne faut pas oublier les cerveaux qui les font jouer sur le terrain. Le média britannique The Sun a fait un classement des techniciens les mieux payés en Premier League cette saison 2021-2022.

Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Antonio Conte et puis les autres

Dans cette liste, il y a un trio de tête qui se démarque clairement des autres. Tout en haut, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, trône, avec ses 19 millions de livres sterling par an (22,7 M€). Il est le seul à dépasser la barre des 20 millions d’euros. Derrière lui arrive le coach de Liverpool, Jürgen Klopp, avec 16 millions de livres (19,1 M€). Le podium est complété par Antonio Conte, le manager des Spurs qui touche approximativement 17,9 M€ annuels. Derrière eux, le technicien de Leicester City, Brendan Rodgers, gagne un peu plus de la moitié des émoluments de l’ancien du Bayern et du Barça.

Un salaire moyen de 8 M€ pour les entraîneurs de la Premier League

Les coachs de Norwich et de Brentford sont les techniciens les moins bien payés du championnat anglais, avec un salaire annuel de 1,8 M€ chacun. Au total, c’est plus de 160 millions d’euros qui seront déboursés cette saison par les clubs, soit une moyenne de 8,1 M€ par tête. Il s’agit là d’un montant très proche de ce que perçoit Thomas Tuchel, sur le banc des Blues. Ce dernier touche l’équivalent de 8,4 millions d’euros par an, moins que sept de ses pairs, en ayant pourtant gagné la Ligue des Champions, la saison dernière.