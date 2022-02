Un Airbus A330 au nom de Francesco Totti

Le dernier avion mis en service par la compagnie Ita Airways porte le nom de Francesco Totti.

Le cycliste, Gino Bartali et le sprinteur, Pietro Mennea ont donné leur nom à un modèle A319, Paolo Rossi (football) et Sara Simeoni (saut en hauteur), à un A320 et Tazio Nuvolari (sport auto), avant lui, a un Airbus A330. Le même que celui qui accompagne l’hommage de la compagnie Ita Airways, rendu au footballeur Francesco Totti, sur son dernier appareil.

Les Airbus d’Ita Airways portent le nom d’illustres champions

Cette nouvelle livrée est du bleu ciel de la compagnie, à l’identique de celui de la Squadra Azzura, aussi chère à Totti que les couleurs « giallorossi » (jaunes et rouges) du maillot de la Roma. Le nom de l’ancien attaquant, retraité du sport depuis 2017 est inscrit sur la carlingue, à l’avant, au niveau de l’entrée des voyageurs.

Francesco Totti choisi pour le nouveau A330

Le choix de Francesco Totti s’est décidé par sondage, lancé par Ita Airways, en collaboration avec la Gazzetta dello Sport, sur les réseaux sociaux. Plusieurs illustres sportifs italiens retraités étaient en compétition, champion du monde en 2006 et icône fidèle d’un seul club, « il capitano » a été l’élu.