Un rookie de l’AS Monaco chez l’agent de Cristiano Ronaldo

Tiago Ribeiro n’a encore jamais joué avec l’équipe première de l’AS Monaco, mais il est déjà bien conseillé.

Formé au FC Porto, Tiago Ribeiro rejoint les U19 de l’AS Monaco en 2018, et évolue désormais, avec l’équipe réserve monégasque. Le polyvalent milieu de terrain axial possède des qualités intéressantes, assez semble-t-il pour taper dans l’oeil de Polaris Sports. La société de management de Jorge Mendes, vient d’officialiser l’arrivée du joueur de 18 ans dans ses rangs.

Le joueur de l’AS Monaco rejoint Cristiano Ronaldo

Désormais, le businessman portugais et ses collaborateurs, gèrent tout de la carrière professionnelle du jeune prodige portugais. Tiago Ribeiro compte parmi les nombreux et de renoms athlètes, sous contrat avec Polaris Sport : Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, James Rodriguez, Joao Felix, ou les coaches José Mourinho et Leonardo Jardim.

One more star joins the team! Welcome Tiago Ribeiro 🌟 pic.twitter.com/GZUMJfOpCP — Polaris Sports (@polarissports) March 5, 2021

L’ambition de Tiago Ribeiro

Dans un entretien accordé au site officiel de l’AS Monaco, Tiago Ribeiro a affiché son ambition, d’évoluer avec les professionnels à moyen terme « Mon objectif, et c’est celui de tout le monde ici, c’est de jouer avec les professionnels à Monaco. C’est très important pour moi, j’en rêve, c’est mon objectif principal. » Il a marqué deux buts et délivré deux passes décisives, en début de saison avec la réserve monégasque. Malheureusement, le championnat amateur a été stoppé suite à la pandémie de Covid-19.