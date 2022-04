Un sponsor du FC Nantes rejoint le Top 14

Sponsor majeur du FC Nantes, en football, le groupe Synergie étend son sponsoring dans le rugby, avec le Top 14, en plus du LOU ou du Stade Toulousain.

Depuis fin mars, et jusqu’en juin 2025, Synergie est devenu le recruteur officiel du Top 14, le championnat de France de rugby à XV. Il ne s’agit pas de la première incursion du groupe dans le partenariat sportif, puisqu’il est un sponsor majeur et historique du club de Ligue 1, le FC Nantes. En été dernier, juste après le maintien in extremis des Canaris en Ligue 1, le leader dans les secteurs du travail temporaire et du recrutement a prolongé pour deux années supplémentaires.

Le sponsor historique du FC Nantes s’associe avec le Top 14

« Nous sommes heureux et fiers d’associer l’image de Synergie à celle du TOP 14, pour les 3 saisons à venir, affirme le président-directeur général de Synergie Victorien Vaney, dans un communiqué. Ce partenariat met en avant les nombreuses valeurs partagées par le rugby et notre Groupe, comme l’engagement, la diversité et la recherche de performance collective, qui animent nos équipes au quotidien dans leurs relations avec nos clients et nos intérimaires. En tant que recruteur officiel de la compétition, nous serons en mesure d’offrir à l’ensemble des acteurs du rugby professionnel notre offre globale de services RH, afin de les accompagner dans leurs développements présents et futurs. » Le groupe poursuit son implication dans le sport, et en particulier le rugby.

Synergie est déjà présent dans le monde sportif

En plus d’être un partenaire historique du FC Nantes, l’entreprise française est également impliquée dans d’autres sports. Tout d’abord dans le rugby, où elle collabore déjà avec le Lou Rugby (Lyon), le Stade Toulousain, et donc le Top 14. Le groupe ne s’arrête pas là, et s’est impliqué dans des disciplines, telles que le sport automobile, via Thomas Laurent et Romain Dumas, le cyclisme (l’équipe Vital Concept B&B Hôtels), le volleyball (clubs allemands et italiens de Bühl et Vérone), ainsi que les sports équestres (présence notamment lors du Championnat de France de courses de galop).