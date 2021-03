Un transfert d’équipementier pour Kingsley Coman

Kingsley Coman n’a pas changé de sport, mais bien d’équipementier en signant pour Puma.

Le joueur du Bayern Munich, Kingsley Coman a quitté Nike pour rejoindre Puma. Alors que l’ailier avait pour habitude de porter les Mercurial Vapor de la marque à la virgule, l’ancien joueur de la Juventus de Turin évoluera désormais sur le rectangle vert, avec les chaussures de l’équipementier allemand, les Ultra 2.1. Un modèle, qui a pour ambassadeur, son coéquipier en sélection Antoine Griezmann.

Coman signe un contrat de longue durée

Dans un communiqué, la marque allemande, précise que Kingsley Coman a signé un contrat de longue durée. Johan Adamsson, directeur mondial du marketing sportif de l’équipementier, a encensé l’international français : « Kingsley est une star et nous sommes extrêmement heureux de l’accueillir dans la famille PUMA. Il a déjà remporté une multitude de trophées à un si jeune âge et nous voyons un avenir encore plus excitant devant lui ».

Nike perd encore un joueur

Kingsley Coman, a insisté sur sa pointe de vitesse, pour justifier son choix, de rejoindre la marque au félin : « Comme moi, PUMA est synonyme de vitesse. Le choix des chaussures était pour moi une priorité et les crampons ULTRA me correspondent parfaitement. » Le Français, n’est pas le seul à avoir quitté Nike pour rejoindre Puma, dernièrement Neymar, ainsi que Marco Asensio ont suivi le même chemin.