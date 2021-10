Que valent les entraîneurs de la Ligue 1 sur le mercato ?

La cote Sportune des entraîneurs de la Ligue 1, saison 2021-2022, sur le marché des transferts.

C’est un marché parallèle au mercato des joueurs, qui gagne de plus en plus d’importance, dans le monde du football : celui des entraîneurs, pour les plus cotés d’entre eux. Dernier exemple en date, le transfert de Julian Nagelsmannn, du RB Leipzig au Bayern Munich, pour lequel le club bavarois a payé 25 millions d’euros, pour le libérer de ses dernières années contractuelles.

De plus en plus de transferts d’entraîneurs dans le foot

C’est alors que le journal Bild, en Allemagne, a voulu dresser un classement de la valorisation des entraîneurs de la Bundesliga, sur le marché des transferts. En prenant la même base et unités de mesures, nous avons cherché nous aussi, à Sportune, à estimer ce que pourrait valoir, les vingt techniciens de la saison 2021-2022 de la Ligue 1. Pour cela, nous avons retenu quatre grands thèmes principaux : la durée du contrat, les performances collectives du moment, la puissance (financière, sportive, historique…), des clubs qui les emploient, et le pédigrée individuel (palmarès, notoriété, ancienneté, clubs fréquentés…), de chaque technicien.

PSG, OM, ASM et OGCN ont les coachs les plus chers en Ligue 1

En partant du principe que le coach de Liverpool, Jürgen Klopp est valorisé par Bild, à 25 millions d’euros, voilà donc, selon nos observations à voir en page deux, ce que pourraient valoir les coaches du championnat de France de Ligue 1. Avec Mauricio Pochettino (PSG), en tête, à 18 millions d’euros, devant Jorge Sampaoli (OM, 12,5 M), Niko Kovac (AS Monaco, 10 M€) et Christophe Galtier (OGC Nice, 10 M€). Les vingt valent, cumulés ensemble, près de 87 millions, ou plus de 4 millions en moyenne, comme l’équivalence attribuée à Antoine Kombouaré au FC Nantes, Jocelyn Gourvennec, au LOSC, ou Vladimir Petkovic, aux Girondins de Bordeaux.

Puel à l’ASSE a le contrat le plus court et Baticle le plus long avec le SCO

Ces données ne sont pas, précisons-le, le coût de transfert de chacun. Ce sont les clubs chez qui les techniciens sont employés, qui en décident. Il se peut aussi, que certains entraîneurs aient des clauses dans leur contrat, pour partir. Elles ne sont pas permises par les lois du foot français, mais sont parfois signées, sous seing privé. Le contrat étant l’élément essentiel de la valorisation, en Ligue 1, il n’y a que Claude Puel à l’ASSE qui soit en fin de bail, dans huit mois, au 30 juin 2022, tandis qu’inversement Gérard Baticle a signé jusqu’en 2025 pour le SCO Angers. C’est la durée la plus longue et un signe de la confiance accordée par le club, à celui qui débute sur le banc d’un club de Ligue 1.

