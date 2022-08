Van Basten, qui veut de la Porsche 928 GT du triple Ballon d’or ? A vendre 65 000€ ?

Cette Porsche, anciennement à la propriété de Marco Van Basten est à vendre, en Italie.

On le sait, entre les footballeurs et les voitures, c’est une grande histoire d’amour. Cette idylle ne date pas d’hier et, déjà dans les années 80, les stars du ballon rond roulaient dans de belles machines. C’est le cas de Marco Van Basten, triple Ballon d’Or, qui acquiert en 1989 une Porsche 928 GT, un tout nouveau modèle, qui vient de sortir à l’époque. Plus de 30 ans après, celle-ci est désormais en vente et il est possible de l’acheter, moyennant 65 000 euros.

La Porsche 928 GT de Van Basten en vente pour 65 000 €

Deux ans après son arrivée au Milan AC en provenance de l’Ajax Amsterdam, l’attaquant néerlandais s’offre cette version GT de la 928, lancée à l’origine en 1977. Sa peinture extérieure est vert obscur, avec des jantes en alliage, tandis que l’intérieur est en cuir noir. Doté d’un moteur V8 de 5 litres avec 330 chevaux sous le capot, cette sportive parcourt le 0 à 100 km/h en 5,8 secondes et peut atteindre une vitesse maximale de 275 km/h. Autres détails de la voiture: la plaque immatriculée « MI » pour la ville de Milan et l’aileron à l’arrière, caractéristique de la version GT. Avec sa boîte manuelle à cinq vitesses, cette essence a moins de 79 000 kilomètres au compteur. Le triple Ballon d’Or n’a pas parcouru l’intégralité de cette distance, puisque comme mentionné dans l’annonce, cette machine est estampillée « ex Van Basten ». Comprenez qu’elle n’appartient plus aujourd’hui à l’ancien buteur des Rossoneri.

Le modèle est actuellement exposé en Italie

La Porsche 928 GT ayant appartenu à Marco Van Basten est disponible à la vente sur le site italien Ruote Da Sogno, concessionnaire spécialisé dans les modèles classiques. La voiture est d’ailleurs visible dans leur salle d’exposition, dans la ville de Reggio d’Émilie, située entre Milan et Bologne.