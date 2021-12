Le maillot de l’Atalanta promeut la ville de… Turin !

La ville de Turin, en impression sur le maillot de l’Atalanta… à Bergame !

C’est une belle boulette qui, en ce siècle digitalisé, où tout se sait très vite sur les réseaux sociaux, ne pouvait échapper à personne. Au départ l’idée est pourtant bonne, bien que classique, elle vise à proposer une édition limitée d’un maillot d’équipe, pour les fêtes de la fin d’année. « Comme le veut la tradition », écrit d’ailleurs l’Atalanta, en Serie A, pour annoncer le sien.

L’Atalanta dévoile un maillot spécial pour Noël…

Lequel est classiquement bleu et noir sur les couleurs et il arbore en fond, sur le bas de la pièce, l’image façon ombres, d’une cité qui devrait logiquement être celle de Bergame. Mais qui se trouve être… Turin. A presque 200 bornes de là. Comme le rappelle les connaisseurs de la cité du Piémont, le visuel est une reprise d du dôme Mole Antonelliana, iconique de la ville.

GROSERO error el de Joma con la nueva camiseta navideña del Atalanta. Utilizaron una imagen del horizonte de Turín (sacada de Adobe Stock), en lugar de la ciudad de Bergamo. Un mamarracho. Créditos a @cesco11ab por la segunda imagen. pic.twitter.com/h0WTLq6BKq — Gustavo Psonkevich (@GusCamisetas) December 17, 2021

… Avec la ville de Turin en fond de pièce

Fort heureusement, la durée de vie de ce maillot sera très courte, les joueurs de l’Atalanta le porteront normalement face à la Roma, ce samedi, à 15h. Et il sera ensuite proposé à la vente, en série limitée. Et les tenues du match, proposées aux enchères. Gageons que toutes les pièces trouvent preneurs, puisque les fonds doivent être intégralement reversés à une fondation au service des enfants de l’hôpital de Bergame. Et en même temps, c’est une pièce collector, qui touchera sûrement son public.