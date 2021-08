Zidane floqué sur les maillots, le RAF s’y refuse

Il préfère Enzo à Zidane, sur son maillot. Et le RAF respecte le choix, même quand ses supporters lui réclament le nom de famille le plus célèbre du foot français.

Le nom est particulièrement vendeur et forcément réclamé en flocage des maillots. Mais tous les membres de la famille Zidane, n’assument cet héritage, il est vrai lourd sur les épaules, ou en grosses lettres, au dos des tuniques. Enzo s’y refuse, lui qui vient de rejoindre le Rodez Aveyron Football, en Ligue 2, en début de saison.

Enzo sur le maillot plutôt que Zidane

Selon la rédaction de Centre Presse, le RAF (et ses réseaux de distribution), ne floquent aucun des maillots du collectif professionnel, au nom du champion du monde 98. Même si la demande des fans est pressante. Seul le prénom de l’intéressé, milieu de terrain offensif de son état. Ça n’empêche pas le jeune homme de 25 ans, d’être l’un des joueurs les plus réclamés par les suiveurs du club ruthénois.

Adidas est l’équipementier du Rodez Aveyron Football

Avec Rémy Boissier et Ugo Bonnet, précise le quotidien aveyronnais. C’est sinon – et somme toute classiquement – le rouge domicile qui s’écoule le plus, devant le jaune. Le Rodez Aveyron Football est l’un des cinq clubs associés à Adidas, en Ligue 2. La marque allemande est ainsi majoritaire.