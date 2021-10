Zinedine Zidane se lance dans le business d’un sport en vogue

Le foot l’a fait roi, désormais, Zidane veut gagner les terrains du padel.

Le foot a fait sa réussite et quasiment toute son existence, mais aujourd’hui, Zinedine Zidane voue un intérêt à une tout autre discipline sportive, qui monte : le padel. L’ancien champion du monde et Ballon d’or s’est associé à son équipementier historique, Adidas, et sa branche dédiée à la discipline, pour ouvrir son club personnel.

Zidane ajoute du padel aux terrains de son centre Z5

Zinedine Zidane a choisi, pour cela, son centre Z5 basé à Aix-en-Provence (où nous nous étions rendus à ses débuts, en 2011), pour y installer ses courts et sa marque dédiée, sous le nom de z5padel. C’est ce lundi, 18 octobre, que l’accès sera officiellement ouvert au grand public.

Discipline qui monte et qui intéresse les footballeurs

Zinedine Zidane a découvert le padel, en Espagne où il réside, c’est un sport de plus en plus populaire de l’autre côté des Pyrénées, qui gagne en adeptes et influences, chez nous en France. C’est un mélange du tennis et du squash qui se joue par équipes de deux, face à face. Zidane marche sur les traces d’un certain Zlatan Ibrahimovic qui n’a pas attendu pour s’engouffrer dans la brèche. L’attaquant suédois a sa propre chaîne de quatre clubs, qu’il exploite sous le nom de « Padel Zenter ».