Zlatan Ibrahimovic, à bord de son nouveau yacht à 15 M€

Les vacances avec Zlatan Ibrahimovic, c’est quelque chose. L’attaquant de l’AC Milan a pris le large cet été, et comme il est collectif, l’international suédois en a fait profiter le plus grand monde, avec ses publications sur les réseaux sociaux. Dont deux le montrent à bord d’un yacht immense, qui est, selon plusieurs médias internationaux dont le sérieux quotidien italien, La Nazione, celui du footballeur.

C’est un modèle Oasis 34, comme la longueur du navire ; 34,36 mètres très exactement pour une largeur de 7,7 mètres et un poids chargés à plein, de près de 200 tonnes. Il peut accueillir jusqu’à dix invités à bord, logés dans l’une des cinq spacieuses et confortables suites. Et sept membres d’équipage (répartis sur quatre cabines supplémentaires), peuvent être à leur service.

Piscine, gymnase… bienvenue à bord

Il y a à bord, pour la détente, une piscine à débordement et un gymnase équipé, parfait pour le séjour d’un sportif professionnel. Jet-ski et seabob sont également inclus dans le package de ce yacht d’exception, construit en 2022 qui coûte la coquette somme d’une quinzaine de millions d’euros. Découvrez ce yacht Oasis 34 signé Benetti, en images dans le diaporama ci-dessus.