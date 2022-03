Zlatan Ibrahimovic nous montre sa nouvelle monture customisée à 30 000€

Zlatan Ibrahimovic version « Ghost Rider ».

Zlatan Ibrahimovic est un grand amateur d’automobiles. Que ça soit à quatre roues ou à deux, le géant suédois possède déjà une belle collection d’engins de puissantes cylindrées. Il n’hésite pas à partager les bijoux qu’il conduit sur ses réseaux sociaux. Ce lundi 14 mars, il s’est affiché sur une Harley Davidson, qui vaut près de 30 000 euros. Un post qui a rapidement récolté plus de 2 millions de likes.

Une V-Rod à 30 000 euros pour l’attaquant suédois

Déjà en 2009, le joueur s’était offert une V-Rod Muscle, qui lui avait coûté près de 30 000 euros, dont 10 000 euros de customisation. Cette fois-ci, il pourrait s’agir d’une autre version, la Night Rod Special. La moto possède 105 chevaux et peut atteindre les 220 km/h. Son prix de vente de départ était de 23 000 euros, bien que les personnalisations apportées doivent faire augmenter l’addition. Le modèle a été critiqué à cause son moteur, étant plus silencieux (!), que les autres engins de la marque américaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Zlatan Ibrahimovic et Harley Davidson, une histoire qui marche

Tout de noir vêtu, l’attaquant du Milan AC fait référence au “Ghost Rider” dans sa légende, pour accompagner la diapositive. Il est un véritable fan du fabricant automobile américain. Plusieurs fois par le passé, il a posté des clichés de lui au dos d’une Harley. En août 2018, lorsqu’on le voit sur un modèle Fatboy aux Etats-Unis, ou encore en mai 2020, en compagnie de son ancien coéquipier Hakan Calhanoglu.