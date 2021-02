Zlatan Ibrahimovic prend la pose avec son monstre à 2M€ !

Zlatan Ibrahimovic au volant de sa Ferrari Monza SP2.

C’était son cadeau, pour célébrer son 38e anniversaire. Il avait alors partagé le moment et l’image, sur ses réseaux sociaux. Ce dimanche soir, Zlatan Ibrahimovic nous gratifie nous nouveau visuel de lui, au volant de sa belle italienne. C’est une Ferrari Monza SP2, une merveille de voiture, peut-on lire sa fiche Wikipedia, élue « plus belle supercar de l’année 2018 ».

Zlatan Ibrahimovic se régale au volant de sa Monza SP2

C’est un cabriolet, sorte de barquette qui tire son design et son inspiration, de la Ferrari 166 et des courses que d’endurances que la Scuderia a dominé en de nombreuses époques. C’est une véritable bombe à quatre roues, dopée par un moteur V1 de 810 chevaux ! Un monstre qui abat le 0 à 100 km/h en moins de trois secondes et flirte avec les 300 km/h, lancé.

Road to the target pic.twitter.com/daEEZfqMqq — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) February 7, 2021

Une version qui n’existe qu’à 499 exemplaires

La Ferrari Monza SP1 ou SP2 selon le nombre de places, est sortie en 2019. Elle est aussi rare – produite à 499 exemplaires au total des deux versions – que chère, son prix avoisine les deux millions d’euros. Et parfois plus à la revente, car elle, se bonifie, au contraire de nos voitures du quotidien.