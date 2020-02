France – Angleterre 2020 rugby en direct streaming et live TV

C’est l’heure du Crunch, ce dimanche après-midi, en ouverture pour les Bleus du tournoi des 6 nations. Un bon gros choc d’entrée, pour la première de Fabien Galthié à la manoeuvre de l’équipe. Et si c’était le début de quelque chose de fondateur ? La pression est peut-être moins sur ses épaules et celle de son staff, que d’Eddie Jones, dans le camp d’en face, dans la continuité du dernier mondial. Pour voir France – Angleterre 2020 rugby en direct streaming et live TV, il faudra être sur France 2, à partir de 15h50. La rencontre se dispute sur la pelouse du stade de France. Le coup d’envoi donné à 16h00.

Sur le terrain, beaucoup de choses ont changé dans le camp français. Le sélectionneur on l’a dit, avec la prise de fonction de Fabien Galthié à la suite de Jacques Brunel. Le capitaine également, le troisième ligne Charles Ollivon succédant à Guilhem Guirado, désormais retraité des Bleus. Et plus largement, la plus grosse partie du quinze aligné au coup d’envoi de ce Crunch saison 2020. Beaucoup des joueurs retenus sont des rookies qui n’étaient pas du voyage au Japon, au Mondial, à l’automne dernier.

L’Angleterre d’abord avant de recevoir l’Italie en suivant

Français et Anglais se sont affrontés 105 fois dans le passé, le pays de Sa-Majesté mène 58 victoires à 40, pour 7 matches nuls concédés de part et d’autre. Les deux payes restent sinon sur une même dynamique de résultat, à la différence quand même, que le squad d’Eddie Jones est vice-champion du monde en titre. Ailleurs, pour ce début de tournoi des 6 Nations, le Pays-de-Galles a explosé l’Italie ce samedi (42-0), tandis que l’Irlande a plus péniblement dominé l’Ecosse, 19 à 16. Après les Anglais, les Bleus recevront l’Italie en suivant, avant de se déplacer au Pays-de-Galles puis en Ecosse et de recevoir l’Irlande, pour finir.