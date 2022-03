France – Angleterre 2022 en direct live streaming

L’équipe de France aborde son Crunch face à l’Angleterre, « concentrée », selon le sélectionneur Fabien Galthié.

Le tournoi des Six Nations arrive à son terme ce week-end, après un mois et demi de compétition. L’équipe de France se retrouve dans des dispositions parfaites pour remporter le trophée, qui lui échappe depuis 2010. L’opportunité de réaliser le Grand Chelem se présente également devant le XV de France. Impressionnants depuis la fin d’année 2021, les Français abordent la 5e et dernière journée de manière très « concentrée », comme le soulignait Fabien Galthié, en conférence de presse, un peu plus tôt dans la semaine. Une victoire permettrait aux Bleus de parfaitement se préparer, en vue de la Coupe du Monde de Rugby 2023. France – Angleterre 2022 en direct live streaming, c’est en clair sur France 2. Le coup d’envoi de cette ultime rencontre sera donné ce samedi 19 mars, à 21h, au Stade de France.

Suivez France – Angleterre 2022 en direct live streaming

France – Angleterre 2022 en direct live streaming sur France 2

L’enjeu de ce “Crunch” est primordial. Si le XV de France s’impose au Stade de France, ce samedi, alors beaucoup de choses vont changer. Tout d’abord, les Français remporteraient leur 10e Grand Chelem dans l’histoire de la compétition. Le réaliser face aux Anglais serait encore plus beau, puisque ce sont eux qui détiennent le record en la matière, avec un total de 13. L’équipe de France s’installerait également à la deuxième position du classement World Rugby, une première depuis 2007. Au niveau des tendances, il y a un clair avantage pour les hommes de Fabien Galthié, qui restent sur sept victoires de rang. Le XV de la Rose est un peu plus en difficulté, et s’est déjà incliné deux fois depuis le début du Tournoi, dont la dernière, face aux Irlandais, le week-end dernier.

Une rencontre qui a déjà démarré en conférence de presse

Si la France connaît une meilleure dynamique que son adversaire anglais, il ne faut toutefois pas le sous-estimer. C’est bien lui qui mène aux confrontations directes depuis 10 ans (9 contre 4). Le XV de la Rose a également remporté les deux derniers matchs face aux Bleus, bien que les scores aient été très serrés. Le match est très attendu dans chacun des camps, et pour certains, il a même déjà commencé. Interrogé par The Telegraph, le sélectionneur anglais Eddie Jones a affirmé qu’ils auraient “une bonne victoire contre la France. » Des propos qui ont fait réagir Fabien Galthié, en conférence de presse, en assurant qu’ils seront “prêts à répondre ». Chez les bookmakers, les Français partent favoris, avec une victoire cotée à 1,36. Le succès des Anglais est, quant à lui, coté à 3,5.