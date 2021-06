France – Bulgarie 2021 en direct live streaming

Dernier match préparatoire pour Ousmane Dembélé et les Bleus.

Deuxième et dernier match des Bleus, préparatoire à l’Euro de football, à trois jours pile de son commencement. Jusqu’ici tout va bien, pour la bande de Didier Deschamps, après son succès, 3-0, sur le Pays-de-Galles, marquant symboliquement le retour de Karim Benzema. France – Bulgarie 2021 en direct live streaming est ce mardi soir, non plus sur TF1, mais ici, la chaîne M6.

France – Bulgarie 2021 en direct live streaming

France – Bulgarie 2021 en direct live streaming à partir de 21h10

Importante pour la confiance des joueurs, avant le tournoi, cette rencontre l’est aussi pour le sélectionneur national, avec son schéma en losange choisi pour l’occasion du retour de Karim Benzema. Ce devrait être la configuration des Bleus pendant l’Euro, à commencer par le match à venir en ouverture, face à l’Allemagne. A moins que Deschamps ne soit contraint de composer, en plaçant, par exemple, Antoine Griezmann sur une aile.

La dernière ligne droite avant le début de l’Euro

Face à la Bulgarie, le sélectionneur reconduira les presque même onze du Pays-de-Galles. A une différence notable près, qu’est le retour de N’Golo Kanté, dans le collectif, après la victoire des Blues de Chelsea, en Ligue des champions. L’homme de cette finale devrait débuter le match, en remplacement d’Adrien Rabiot. La nation bulgare ne sera pas à l’Euro, l’équipe a fortement été rajeunie, pour préparer les prochaines échéances, alors que le pays n’a plus joué de compétition internationale, depuis l’Euro 2004.