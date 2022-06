France – Danemark 2022 en direct live streaming

Les Bleus retrouvent le rectangle vert ensemble, dans le cadre de la Ligue des Nations 2022.

Si tout le monde a déjà les yeux rivés sur la Coupe du Monde 2022 du Qatar et la défense du titre français, les joueurs de Didier Deschamps ont un autre trophée à conserver cette année : la Ligue des Nations. L’année dernière, les Bleus avaient su remporter la compétition en éliminant coup sur coup, la Belgique, puis l’Espagne, en finale. En ce début juin se déroule les phases de groupe, où Karim Benzema et consorts ont été placés avec la Croatie, l’Autriche et le Danemark, adversaire du soir. France – Danemark 2022 en direct live streaming, c’est ce vendredi à partir de 20h45 sur M6. Le coup d’envoi aura lieu au Stade de France.

Suivez France – Danemark 2022 en direct live streaming

France – Danemark 2022 en direct live streaming est sur M6

Pour remporter le titre en 2021, les Bleus avaient terminé à la première position du groupe 3, composé du Portugal, de la Croatie et de la Suède, leur permettant de se qualifier pour la phase à élimination directe. En revanche, le Danemark n’était pas parvenu à finir en tête de son groupe, puisque la Belgique avait dominé les phases de poules, en ne perdant qu’un seul de leur six matchs. Pour ce qui est des confrontations directes entre les deux équipes, la dernière en date est le nul 0-0, lors de la dernière Coupe du Monde. Dans l’ère Deschamps, Français et Danois se sont rencontrés deux autres fois. Les deux en 2015, et qui ont fini avec une victoire de DD. Il y a donc un léger avantage pour la France en préparation de cette opposition.

Les Bleus favoris de ce premier rendez vous en Ligue des Nations

La dynamique est également du côté français. L’Équipe de France reste sur 7 victoires de rang, contre 5 victoires et 2 défaites pour le Danemark. Cependant, l’absence de Didier Deschamps, pour drame familial, pourrait équilibrer les statuts. Il sera remplacé par son adjoint, Guy Stephan, sur le banc, ce vendredi soir. D’un point de vue composition, les titulaires habituels comme Lloris, Mbappé ou encore Varane devraient être alignés d’entrée de jeu, tout comme Karim Benzema, récent vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, sur cette même pelouse du Stade de France. Les bookmakers estiment que la France part favorite, et lui donne une cote de victoire de 1,64, contre 5,7 pour leurs adversaires danois. Le match nul, quant à lui, est coté à 3,95 contre 1.