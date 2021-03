France – Ecosse 2021 rugby en direct live streaming

Fabien Galthié et les Bleus ont l’occasion de remporter le 6 Nations 2021, face à l’Ecosse.

Pour le match de clôture du Tournoi des 6 Nations, les Bleus affrontent le XV du chardon, ce vendredi. Initialement programmé le 28 février, le match a été décalé, en raison du nombre élevé de cas de Covid-19, chez les Tricolores. Après leur victoire renversante face au pays de Galles (32-30), qui sont les actuels leaders du classement, les hommes de Fabien Galthié ont encore la possibilité de remporter la compétition. La rencontre, sera diffusée en clair, car France – Ecosse 2021 rugby en direct live streaming est à voir sur France 2, une chaîne du service public.

Pour remporter le Tournoi des 6 Nations, les coéquipiers de Charles Ollivon, devront inscrire au moins quatre essais, pour obtenir le bonus offensif, et gagner avec au moins vingt et un points d’écart. Une tâche qui s’annonce difficile mais pas impossible, pour rappel, les hommes de Gregor Townsend, sont positionnés à la quatrième place du classement. Si, il y a victoire au bout, ce sera la première fois depuis 2010, que les Français gagnent la compétition, une consécration pour une sélection en grande difficulté, cette dernière décennie.

Le sélectionneur Fabien Galthié prudent

Lors de l’avant-match, Fabien Galthié, le sélectionneur tricolore, s’est montré prudent : « L’enjeu est d’être performant et de gagner le match. Le reste, cela viendra en fonction du scénario et de la construction du match. Ce qui est très important, c’est de se focaliser sur la performance et sur le gain du match ». Son adversaire du soir, est la meilleure défense du Tournoi, même s’il n’est plus possible pour eux, de soulever le trophée, il peut encore terminer deuxième, son meilleur classement depuis son dernier titre en 1999. Il ne faudra pas prendre le XV du chardon, à la légère, au risque de déchanter.

