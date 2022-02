France – Irlande 2022 en direct live streaming

Romain Ntamak est les Bleus montent en puissance dans le tournoi des Six Nations, avec la réception de l’Irlande, ce samedi.

Après une victoire peu convaincante face à l’équipe d’Italie sur le score de 37-10, les Bleus vont devoir hausser leur niveau de jeu, lors de leur 2e journée du tournoi des Six Nations. Au Stade de France, les supporters pourront assister à une rencontre entre deux gros prétendants au titre final : la France et l’Irlande. Cela ressemble à une finale avant l’heure et Fabien Galthié, entraîneur des Bleus, a bien conscience du défi à surmonter ce week-end, puisqu’il considère les Irlandais comme “le meilleur adversaire européen du moment”. France – Irlande 2022 en direct live streaming, c’est en clair sur France 2, ce samedi 12 février, à partir de 17h45.

Suivez France – Irlande 2022 en direct live streaming

France – Irlande 2022 en direct live streaming sur France 2

Le match va être crucial et le vainqueur se placera dans d’excellentes dispositions pour remporter le tournoi des 6 Nations. L’entrée en matière de l’équipe irlandaise a été réussie, puisqu’elle s’est imposée de manière autoritaire face au tenant du titre du pays de Galles (29-7), le week-end dernier. 3e au classement World Rugby, derrière l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, le XV du Trèfle reste sur 9 victoires consécutives, dont une face aux All Blacks, cet automne, sur un score de 29 à 20. L’Irlande est l’une des nations les plus constantes dans ce tournoi sur ces dernières années. Elle a toujours fini sur le podium depuis 2014, dont trois titres glanés en 2014, 2015 et 2018.

Deux nations de rugby qui se connaissent bien

Face à un adversaire très solide, la France devra être plus disciplinée que lors de son match contre les Italiens, si elle veut espérer s’imposer ce samedi. Un point rassurant est que depuis 2020, les Bleus n’ont plus perdu face au XV du Trèfle. Ils restent sur deux victoires consécutives. En revanche, la tendance sur la dernière décennie n’est pas à leur avantage. Six défaites pour trois victoires et deux nuls. Pour cette rencontre, le XV de France pourra profiter de l’absence du demi d’ouverture irlandais, Jonathan Sexton, majestueux lors de la victoire des siens sur les Gallois. Il est indisponible à cause d’une blessure aux ischio-jambiers. Les bookmakers donnent un avantage à la France, dans ce match à forts enjeux, avec une cote à 1,48. La victoire irlandaise au Stade France est cotée à 2,88. Réponse dès 17h45, ce samedi.