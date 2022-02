France – Italie 2022 rugby en direct streaming

L’équipe de France du capitaine, Antoine Dupont, débute son tournoi des 6 Nations 2022, face à l’Italie.

Qui dit février, dit Tournoi des 6 Nations pour les fans de rugby. En effet, chaque année, la compétition a lieu entre février et mars. C’est la rencontre opposant l’Irlande au Pays de Galles, qui marquera l’ouverture de l’édition 2022, ce samedi 5 février. La France, quant à elle, débutera son Tournoi des 6 nations le lendemain. A moins de deux ans de la Coupe du Monde de Rugby qui aura lieu en France, les Bleus auront à cœur de faire bonne figure dans cet évènement important. France – Italie 2022 rugby en direct streaming, c’est ce dimanche en clair sur France 2, à partir de 16h.

Suivez France – Italie 2022 rugby en direct streaming

France – Italie 2022 rugby en direct streaming sur France 2

Le XV de France se présente comme l’un des favoris de ce tournoi. Après avoir terminé à la deuxième place dans l’édition 2021, les Bleus ont engrangé de la confiance, en s’imposant de manière exceptionnelle contre la Nouvelle-Zélande (40-25), il y a quelques mois. Il faudra attendre la quatrième journée et le 11 mars pour que les joueurs français retrouvent leurs bourreaux gallois, qui les avaient battus lors de l’ultime journée l’année dernière. C’est d’ailleurs cette équipe du Pays de Galles qui est la plus titrée dans la compétition, avec 39 victoires, à égalité avec l’Angleterre. Les Français sont en troisième position et compte 25 titres. Le dernier date de 2010. Il est important de noter que les Bleus ont échoué à la deuxième place à trois reprises depuis, dont deux consécutives lors des deux dernières éditions.

Le XV de France, grand favori dans cette opposition

La rencontre entre la France et l’Italie est déséquilibrée. Plusieurs statistiques nous l’expliquent. La première est le fait que l’Italie n’a jamais gagné le tournoi des 6 nations. De plus, il faut même remonter au 28 février 2015, et une victoire à l’arrachée sur l’Ecosse, pour retrouver une victoire de l’équipe transalpine. Un total de 32 défaites consécutives pour les Italiens, ce qui constitue un record dans la compétition. L’actuel 14e au classement World Rugby est dans une spirale négative, qui pourrait s’accentuer contre les Bleus. Lors de leur 15 dernières confrontations, la France s’est imposée 13 fois, dont 11 victoires consécutives depuis sa dernière défaite en février 2013. Les bookmakers sont tous du même avis et donnent un XV de France victorieux à 1,01 contre 25,5 pour la formation italienne.

La rencontre France – Italie 2022 rugby est en direct streaming et live TV en clair sur France 2