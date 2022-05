Le Real Madrid privatise un hôtel 5 étoiles à Chantilly, avant sa finale à Paris

Le Real Madrid va se mettre au vert en 5 étoiles, avant sa finale de la Ligue des champions.

En se débarrassant, non sans mal, de Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a validé son billet pour la finale de la compétition. Karim Benzema et les siens affronteront Liverpool, pour un remake de l’édition 2018. Si la rencontre devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg, elle a été déplacée à Paris, au Stade de France. La Casa Blanca sait déjà où elle va loger : à Chantilly, dans un hôtel 5 étoiles privatisé pour l’occasion, comme le rapporte le média espagnol Marca. Il s’agit du même complexe qu’avait utilisé la sélection d’Angleterre, lors de l’Euro 2016.

Le club madrilène a choisi son pied-à-terre, à un peu plus d’une semaine de la finale de la Ligue des Champions face aux Reds de Liverpool. C’est à Chantilly, dans l’Auberge du Jeu de Paume que l’effectif espagnol va rester. L’hôtel s’étend sur 7800 hectares, entre verdure et monuments historiques. Il comprend au total 92 chambres, dont le prix moyen est de 500 euros, deux restaurants, ainsi qu’un spa et un centre de fitness. De quoi bien se relaxer avant le match le plus important de la saison.

Les joueurs résideront dans l’Auberge du Jeu de Paume

De multiples activités, comme du golf ou de l’équitation, sont proposées, bien qu’on imagine les hommes de Carlo Ancelotti se concentrer sur le football. Cet hôtel 5 étoiles se situe à 40 minutes de Saint-Denis et du Stade de France. Le média précise que si l’effectif madrilène et le staff technique séjourneront dans l’Auberge, ce ne sera pas le cas des dirigeants du Real Madrid. Ces derniers logeront dans le centre de la capitale française.