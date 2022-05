Le Stade de Reims prolonge son sponsor majeur sur le maillot

Le Stade de Reims et Hexaom poursuivent leur collaboration.

Trois ans de plus, qui feront six au bilan, l’air de rien, c’est le plus long partenariat majeur de l’ère moderne du Stade de Reims. Celui noué, depuis 2019, avec le groupe Hexaom, l’un des leaders français de la construction et de la rénovation de maisons. Ce mercredi, le club et son partenaire annonce la prolongation du contrat, pour trois ans, jusqu’en 2025.

Hexaom prolonge 3 ans de plus avec le Stade de Reims

« Le Stade de Reims se réjouit de la signature de cette prolongation, suite logique d’une collaboration fructueuse entamée il y a 3 saisons, réagit par communiqué le directeur général du SDR, Mathieu Lacour. Révélatrice de l’attractivité du Club et de son projet, la poursuite du partenariat transcrit également les liens forts tissés avec le Groupe HEXAOM, auquel nous sommes immensément fiers d’être associés jusqu’en 2025. »

Le sponsor majeur sur le maillot du club champenois

Cette extension du partenariat s’est faite par l’entremise de l’agence Sportfive. Hexaom est et restera, avec l’équipementier Umbro, le sponsor majeur du Stade de Reims, qui s’affiche à l’avant sur le maillot du club.