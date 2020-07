Liverpool : Les chères et luxueuses montres des champions d’Angleterre

Les Reds de Liverpool sont champions d’Angleterre et depuis qu’ils célèbrent leur titre, c’est l’occasion pour le plus grand nombre d’apercevoir ça et là, les montres que portent chacun. A footballeurs vainqueurs, pièces d’exceptions et comme dans l’équipe de Jürgen Klopp où se côtoient différentes personnalités et nationalités, il y en a pour tous les goûts, les modèles et les fabricants. Comme souvent quand on parle de garde-temps, la majorité sont suisses et de marques prestigieuses et/ou luxueuses.

Une Royal Oak Concept Flying Tourbillon (164 000€) de Mohamed Salah

350 000€ l’estimation de la montre de Roberto Firmino

Pour les plus clinquantes, citons en quelques-unes vues sur les réseaux sociaux des joueurs ou de leur club. D’abord l’originale Twin Turbo Furious signée de Jacob and Co, de Roberto Firmino. Son tourbillon à trois axes fait sa spécificité, elle est en titane et fibres de carbone. Elle n’existe qu’en 18 pièces dans le monde. L’attaquant brésilien l’avait avec lui pour les célébrations du titre de son équipe. C’est la plus chère que nous ayons observé à près de 350 000 euros, l’estimation de sa valeur.

Stylés les joueurs de Liverpool pour fêter le titre de Premier League

Au double environ, de la non moins originale Royal Oak Concept Flying Tourbillon, de Mohamed Salah. C’est une pièce conceptuelle, sortie en 2018, elle est proposée à la vente 191 360 dollars (164 000 euros environ). Au même tarif ou presque que la RM 011 White Ghost du milieu néerlandais, Georginio Wijnaldum. C’est un modèle qu’affectionne également le Français Franck Ribéry, tel que nous l’avions remarqué. Wijnaldum a également une Rolex Cosmograph Daytona en or rose, qui l’accompagnait au jour de sa signature chez les Reds, en 2016.

Virgil van Dijk et Jordan Henderson en pincent pour Philippe Patek

Enfin, pour trois des éléments majeurs du titre gagné par le club de la Mersey, un mot sur le coach Jürgen Klopp. Il a une montre du groupe suisse IWC (International Watch Co), version Aquatimer Ceratanium 50 Years Aquatimer Edition qui, comme son nom le précise, n’a été produite qu’à 50 exemplaires. Pour un prix avoisinant les 50 000 euros. Quant à Virgil van Dijk, dauphin de Lionel Messi au Ballon d’or 2019, il en pince pour Philippe Patek. Cet été, il alterne entre la Aquanaut 5168G en or gris, avec le bracelet vert kaki estimée à plus de 60 000 euros, et la plus rare, Aquanaut 5167A-012 Singapour édition, produite à 500 exemplaires. Elle vaut plus de 85 000 euros. C’est aussi Philippe Patek que préfère Jordan Henderson, désigné meilleur joueur de la saison 2020-21 de la Premier League. Découvrez les plus belles montres des joueurs de Liverpool, dans le diaporama d’images, ci-dessus.