Lyon – Bayern 2020 en direct streaming live et TV

Paris y est, et si Rudi Garcia et ses hommes se conviaient à leur tour, à la finale de la Ligue des champions, programmée ce dimanche à Lisbonne ? Il faudra pour cela disputer, au moins le match de leur vie, car c’est un adversaire redoutable qui se dresse face à eux. Par chance pour le public français, Lyon – Bayern 2020 en direct streaming live et TV est en clair, car diffusé sur la chaîne TF1, à partir de 21h. Avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires.

Pour voir Lyon – Bayern 2020 en direct streaming live

En clair et sur TF1, Lyon – Bayern 2020 en direct streaming live et TV

Une machine qui écrase ses adversaires, voilà succinctement résumée la valeur du Bayern Munich, un champion d’Allemagne en titre, qui vient de corriger 8 buts à 2, Lionel Messi et ses camarades. Ça pose le contexte et l’adversité à relever. Tout classe les Gones en outsiders, à commencer par les bookmakers du pays, c’est une situation dont ils pourront peut-être tirer avantage, avec moins de pression du résultat que leurs hôtes.

Un historique entre clubs à l’avantage des Allemands

Pour le reste, le Bayern a du talent à tous les étages, mais surtout offensif. Robert Lewandowski, Thomas Müller ou Serge Gnabry, pour ne citer qu’eux ont le potentiel de faire mouche, en toutes occasions. La formation de Hans-Dieter Flick a déjà gagné cinq fois dans le passé, la coupe aux Grandes oreilles, tandis que Lyon n’a jamais franchi ce cap des demi-finales que le club retrouve ce mercredi soir. Historiquement les deux équipes se sont affrontées quatre fois et les Bavarois mènent aux points, avec trois succès et un match nul concédé.