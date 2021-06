Mayweather – Logan Paul Boxe 2021 en direct live streaming

Floyd Mayweather doit sortir de son confort, pour reprendre les gants de la boxe.

Est-ce toujours du sport ? Le débat est ouvert et se discute clairement. Du spectacle alors ? Ça oui, et c’est bien là l’essentiel pour les protagonistes et promoteurs de cette… comment dire… Parodie du noble art. Mayweather – Logan Paul Boxe 2021 en direct live streaming, c’est cette nuit, de dimanche à lundi. Et ce n’est à voir, en exclusivité en France, que sur RMC Sport. Soit dit en passant, la chaîne qui monte sur les sports de combats et arts martiaux.

Pour voir Mayweather – Logan Paul Boxe 2021 en direct live streaming

Sur RMC Sport dans la nuit, Mayweather – Logan Paul Boxe 2021 en direct live streaming

Rendez-vous aux environs de 4H cette nuit, pour le combat. Remettons donc les choses bien dans leur contexte. D’un côté, il y a Floyd Mayweather. Un champion, un vrai. Invaincu dans sa carrière, qu’il a plusieurs fois achevé, puis reprise, pour des exhibitions toujours plus lucratives. Car c’est cela, la toile de fond du combat de la nuit. Dans le camp d’en face, en effet, se dresse Logan Paul.

Un boxeur professionnel invaincu et un autre qui n’a que l’insolence à opposer

Disons-le clairement, un illustre inconnu pour nous, sauf à force de provocation qui le mènent de plus en plus, sur le devant de la scène. Notamment dans le monde du sport. Le garçon doit sa présence sur le ring, face à Money, qu’à sa seule résonance sur Youtube, où il compte plus de 23 millions d’abonnés. Du fric et du buzz justifient donc cette affiche inédite. Et bien évidemment nullement reconnue par les autorités de la boxe qui ne doivent pas se réjouir, elles, de ce drôle de spectacle.