OM, ASSE, ASM… Les bonnes affluences de cette 29e journée de Ligue 1

L’Orange Vélodrome a fait le plein, pour la visite de l’OGC Nice, en Ligue 1.

Cette 29e journée de Ligue 1 laissait place à de très beaux duels. De la bataille pour l’Europe, à la course pour le maintien, les rencontres ont tenu leurs promesses, ce week-end. L’ASSE ouvrait les hostilités contre un concurrent direct, tandis que le choc ASM-PSG attirait les regards. Dimanche soir, en suivant, les yeux étaient rivés sur la rencontre entre l’OM et l’OGCN, qui jouent des coudes pour décrocher la 2e place en championnat. Nombreux sont les supporters venus en tribunes, pour soutenir leur équipe, puisque l’affluence cumulée, dépasse légèrement les 250 000.

OM-OGCN en tête des affluences, l’ASSE sur le podium

Comme souvent cette saison, c’est l’Orange Vélodrome qui a enregistré le plus grand nombre de personnes dans les tribunes, avec 64 722 supporters. Ce n’est pas autant que lors du Clasico, mais il s’agit de la deuxième meilleure performance en 2021-2022, et de la quatrième fois où le stade des Phocéens accueillent plus de 60 000 spectateurs pour un match. Les Verts ont également été bien soutenus par leur public. Deux semaines après avoir enregistré leur meilleure affluence (35 706), près de 32 193 personnes sont venues à Geoffroy-Guichard.

Une 29e journée record pour l’AS Monaco

Si l’OM et le RC Lens ont enregistré les meilleures affluences, l’ASM est la seule équipe à avoir établi un nouveau record de saison, avec 16 642 supporters présents lors de la victoire 3-0 sur le Paris Saint-Germain. C’est également la première fois que le club monégasque dépasse la barre des 10 000. A l’inverse, le FC Lorient est passé sous cette marque, ce week-end. Les Bretons n’ont accueilli « que » 9 806 spectateurs, ce qui constitue leur pire performance de l’exercice actuel, hormis rencontre sous jauge. Les deux formations restent en dessous de l’affluence moyenne de cette 29e journée, qui est à 25 031.

Les affluences de la 29e journée de Ligue 1

Marseille – Nice = 64 722

Lens – Clermont = 36 182

Saint-Etienne – Troyes = 32 193

Rennes – Metz = 27 966

Nantes – Lille = 25 977

Monaco – Paris = 16 642

Bordeaux – Montpellier = 15 000

Reims – Lyon = 14 091

Lorient – Strasbourg = 9 806

Angers – Brest = 7 734

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 743 664 15 49 578 Paris 567 064 14 40 505 Lille 462 633 14 33 045