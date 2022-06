OM, Juve, Roma… Où va jouer Luis Muriel selon les bookmakers ?

Luis Muriel est suivi par l’OM. Mais pas que…

Malgré la signature définitive d’Arkadiusz Milik cet été, l’OM est toujours à la recherche d’un attaquant d’expérience permettant à la formation phocéenne de passer un cap en Ligue des Champions. Parmi les différentes pistes, il y a Luis Muriel, l’avant centre d’Atalanta. Cependant, les Marseillais ont de la concurrence sur le dossier, puisque la presse italienne annonce que la Juventus ou encore la Roma seraient intéressés par l’ancien de l’Udinese.

Juve et Roma, favoris en cas de départ du joueur, l’OM en outsider

Luis Muriel est lié à Atalanta jusqu’à juin 2023, les bookmakers estiment donc qu’il y a de grandes chances que le Colombien ne bouge pas cet été. Cependant, s’il venait à partir, les Bianconeri et les Giallorossi seraient en pôle position pour l’accueillir. Derrière les gros noms de Serie A se trouve Marseille, ainsi que deux clubs ayant perdu un grand attaquant cet été. Erling Haaland et Luis Suarez ne joueront respectivement plus pour le Borussia Dortmund et l’Atletico de Madrid en 2022-2023 et sont des candidats potentiels.

Le bail de Luis Muriel avec Atalanta est proche de la fin

Malgré des statistiques flatteuses (14 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues), l’international colombien et son équipe n’ont pas réussi à se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine. A un an de la fin de son contrat, il est possible que la Dea souhaite se séparer de son buteur dès cet été, afin de ne pas le perdre “gratuitement” à l’issue de son bail. A l’OM de se montrer convaincant.

Cotes des clubs susceptibles d’accueillir Luis Muriel

Atalanta = 1,5

Juventus = 2,2

Roma = 5

Borussia Dortmund = 8

Atlético de Madrid = 10

Marseille = 12