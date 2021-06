La fin d’une saison sportive ouvre, dans le foot, l’horizon d’une autre pratique : le marché des transferts. Comme un remède à la crise, certains le pensent, le trading est une pratique croissante dans le football français. Faut-il seulement avoir des joueurs qui progressent et se valorisent sur mercato. Ça n’est pas le cas partout dans les clubs, de la saison. 2020-21 de Ligue 1.

Le cabinet d’expertise comptable, KPMG, a observé l’avant et l’après des vingt collectifs du championnat ; ce qu’ils valaient à son commencement et l’évolution, une dizaine de mois plus tard. Près de la moitié d’entre eux (neuf)n ont un estimation donnée à la baisse, en ce mois de juin. Ce sont, pour la plupart des formations qui ont fini leur championnat, en-deçà des objectifs du départ, pour l’OM, l’OL, l’ASSE, les Girondins de Bordeaux, l’OGC Nice, le FC Nantes ou le Nîmes Olympique, relégué.

At its general assembly, over 97% of clubs in the French professional league (#LFP) voted in favor to reduce France’s #Ligue1 from 20 to 18 teams from the 2023/24 season. Ligue 1 was expanded to 20 teams in 2002. pic.twitter.com/V9MFNlGQiK

— KPMG Football Benchmark (@Football_BM) June 4, 2021