OM, PSG, ASSE, OL, LOSC : Les clubs de la Ligue 1 qui ont perdu le plus avec la Covid

Les deux dernières saisons ont été particulièrement compliquées pour les équipes du football, en France. Mais le plus dur de la Covid est peut-être derrière…

Des pertes cumulées qui s’élèvent à 822,258 millions d’euros, voilà pour les clubs de la Ligue 1, le bilan financier des deux saisons précédentes, disputées en période de Covid. Soit les exercice 2019-2020, celui-là achevé prématurément en avril, et le suivant, avec des matchs à huis clos. Selon nos calculs à Sportune, les vingt clubs de l’élite ont donc perdu 822,258 millions d’euros, soit une moyenne de 41 millions d’euros par club.

Des pertes à 100 M€ et plus au PSG, à l’OM et au FCGB

C’est-à-dire l’équivalent proche du déficit qu’accuse l’OGC Nice, sur la période. Un point de nuance sur cette moyenne, la majorité des équipes est en-deçà, ce sont trois équipes principalement que sont le PSG, l’OM et les Girondins de Bordeaux qui élèvent le total. Le seul PSG absorbe près de la moitié de toutes les pertes, à 348,490 millions d’euros. Est-il besoin de rappeler que les deux dernières saisons ont été passablement compliquées pour le monde sportif et le foot en particulier. Car aux jauges et aux huis clos s’est ajouté le fiasco Mediapro et envolée, le fantasme d’une Ligue 1 valorisé au milliard d’euros.

L’ASSE jusqu’alors si vertueuse

Ce constat, notamment plus douloureux pour certains clubs financièrement plus étriqués, ne vaut toutefois pas pour deux formations. Enfin, pour le Stade de Reims surtout, car le club champenois a fait mieux que limiter la casse, il a généré des bénéfices à l’ajout des deux années. Pour l’autre qu’est l’ASSE, l’exemplarité est manifeste sur plus de dix ans, d’une comptabilité, chaque saison positive. Mais l’histoire retiendra plutôt, que c’est en sortie de Covid que Saint-Etienne a perdu, et sportivement sa place en Ligue 1, et conséquemment des millions d’euros au bilan à venir. Selon les informations de L’Equipe, une trentaine sont estimés.

Bilan comptable des clubs de la Ligue 1, au cours des deux saisons sous Covid

Reims = 4 181

Saint-Etienne = 468

Monaco = – 118

Lille = – 908

Clermont = 1 067

Brest = – 1 601

Nantes = – 2 201

Troyes = – 3 747

Strasbourg = – 5 107

Lorient = – 10 106

Angers = – 11 656

Montpellier = – 12 420

Metz = – 20 663

Rennes = – 21 698

Lyon = – 30 202

Lens = – 36 027

Nice = – 44 711

Bordeaux = – 101 950

Marseille = – 174 235

Paris = – 348 490