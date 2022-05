Quel joueur est le plus cher dans chaque club de la Ligue 1 ?

Jonathan David est le joueur le plus bankable du LOSC. Qui n’est pas sûr de le conserver.

Qui dit fin de saison, dit marché des transferts. Cette année, le mercato estival s’ouvre le 10 juin, et il s’annonce chaud. Les clubs de Ligue 1 chercheront à tirer le meilleur de cette opportunité pour se renforcer. De quoi venir bouleverser l’ordre des joueurs les plus chers de chaque effectif. S’il s’agit des valeurs marchandes actuelles, bien malin qui pourra prédire les indemnités que les équipes du championnat toucheront, en contrepartie du départ de leurs éléments les plus bankable, si mouvement, il y a pour eux.

Des joueurs du PSG, de l’ASM et du LOSC forment le trio de tête

Dans la capitale, c’est Achraf Hakimi qui arrive en haut du classement des estimations, puisque Mbappé ne vaut théoriquement « plus rien ». Il devance le milieu de terrain monégasque Aurélien Tchouameni, et l’attaquant des Dogues, Jonathan David. Mama Baldé, l’ailier de l’ESTAC, a ici, la plus faible valorisation, à 5 millions d’euros. Bien que sa cote sur le marché des transferts soit basse en comparaison à celle des autres joueurs, elle représente tout de même quasiment un dixième de la valorisation totale de tout son collectif sur le marché des transferts.

Les attentes de certains clubs de Ligue 1 diffèrent de ces estimations

Au total, la valeur marchande de ces 20 joueurs atteint 501 millions d’euros, soit environ 25 millions d’euros par footballeur. Cette moyenne correspond à la valorisation d’Hugo Ekitike, la pépite du Stade de Reims. Cependant, Jean-Pierre Caillot, le président du club, compte en tirer plus. Il était question l’hiver dernier de 30 M€ et 10 de bonus, de la part de Newcastle. Dans le cas de Pape Sarr, la question de son futur s’est réglée l’été dernier, puisqu’il a signé à Tottenham, pour un montant de 16.9 millions d’euros.

Paris Saint-Germain : Achraf Hakimi = 85 M€

AS Monaco : Aurélien Tchouameni = 60 M€

Lille OSC : Jonathan David = 50 M€

Olympique Lyonnais : Lucas Paqueta = 40 M€

OGC Nice : Amine Gouiri = 35 M€

Stade Rennais FC : Lovro Majer = 35 M€

Olympique de Marseille : William Saliba = 30 M€

Stade Reims : Hugo Ekitike = 25 M€

FC Metz : Pape Sarr = 20 M€

FC Nantes : Ludovic Blas = 15 M€

RC Lens : Seko Fofana = 15 M€

Stade Brestois 29 : Franck Honorat = 12 M€

Clermont Foot 63 : Mohamed Bayo = 12 M€

SCO Angers : Mohamed-Ali Cho = 12 M€

Montpellier HSC : Téji Savanier = 10 M€

AS Saint-Etienne : Lucas Gourna-Douath = 10 M€

RC Strasbourg Alsace : Habib Diallo = 10 M€

FC Girondins de Bordeaux : Yacine Adli = 10 M€

FC Lorient : Terem Moffi = 10 M€

ES Troyes Aube Champagne : Mama Baldé = 5 M€