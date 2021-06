OM : Un « training partner » rejoint l’OM pour trois ans

L’OM et Randstad vont collaborer ensemble, au moins pour les trois prochaines saisons.

Un nouveau partenaire premium pour l’OM. C’est le deuxième niveau dans la hiérarchie des sponsors du club, derrière les deux majeurs que sont Puma et Uber Eats. C’est le septième, élevé au rang précis de « training partner », tel qu’indiqué dans le communiqué scellant le rapprochement des Phocéens, avec Randstad.

Un septième partenaire premium pour l’OM

Spécialiste des ressources humaines, le groupe néerlandais rejoint l’Olympique de Marseille pour les trois prochaines saisons, jusqu’en 2024. Etre « training partner » pour Randstad cela signifie d’accompagner la préparation quotidienne des joueurs et du staff du club et d’offrir son expertise des ressources humaines au service de l’ensemble des membres de l’OM. En contrepartie, le club recevra des collaborateurs de Randstad, pour leur faire vivre l’expérience d’une franchise de football et la ferveur des jours de matches.

L’association des compétences en toile de fond du rapprochement

« Devenir le training partner des joueurs professionnels de l’OM est une grande fierté pour le Groupe Randstad, tout comme travailler aux côtés d’OM Fondation pour accompagner vers l’emploi les publics les plus fragiles », explique le PDG de la marque, Frank Ribuot, dans le communiqué annonçant le partenariat.