Le D-day du foot francilien, et par extension français, bien que certains s’en défendront. C’est ce dimanche, un jour pour rentrer dans l’histoire du football, pour le club champion de France, à la condition quand même de soulever une montagne, déjà cinq fois vainqueur de la compétition. Paris – Bayern 2020 en direct live streaming, finale de la Ligue des champions est à voir doublement, sur TF1 en clair pour le plus grand monde, ou RMC Sport, pour ceux qui sont abonnés. Le match débute à 21h, il sera dirigé par le sifflet italien, Daniele Orsato et se jouer au stade de la Luz à Lisbonne. Toujours en format huis clos.

Historiquement, le PSG et le champion d’Allemagne se sont déjà croisés trois fois en rencontres (deux en Ligue des champions, une en International Champions Cup). Et l’avantage est aux Bavarois, avec deux succès à un ; Paris ayant largement gagné le premier (3-0), en 2017 et perdu les suivants sur le même score de 3-1, en 2017 et 2018. L’avantage est aussi à Munich, dans l’analyse des bookmakers de France.

Revue d’effectif, les hommes forts sont tous là

Mais les tendances sont si serrées, qu’il serait très hasardeux de se lancer avec certitude dans un pronostic final. Paris a toutes ses chances de gagner la première Ligue des champions de son histoire. Les deux équipes sont au complet, mais l’état de fraîcheur n’est pas optimum partout ; Paris a Navas et Verratti incertains, et le Bayern, le défenseur Benjamin Pavard. Pour en arriver à ce stade, Paris a éliminé, à l’occasion du Final 8 de la C1, l’Atalanta Bergame en quarts (2-1), puis le RB Leipzig en demi (3-0), tandis que le Bayern s’est défait du Barça, humilié 8 buts à 2, puis de Lyon en demi-finale, sur le score de 3-0. La physionomie de cette rencontre, notamment sur le début à l’avantage des Gones, donne de l’espoir aux hommes de Thomas Tuchel.

Les 11 probables du PSG et du Bayern Munich

Paris SG = Navas (ou Rico) – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat – Herrera, Marquinhos, Paredes – Di Maria, Mbappé, Neymar.

Bayern Munich = Neuer – Kimmihc, Boateng, Alaba, Davies – Alcantara, Goretzka – Gnabry, Müller, Coman – Lewandowski.

