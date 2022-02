Pékin 2022 : Les nations qui paient le plus pour l’or aux JO 2022

De 560 000 euros à rien, pour certains pays, voilà ce que paient les médailles d’or des JO 2022 de Pékin.

Les Jeux Olympiques de Pékin 2022 ont débuté ce vendredi 4 février. Jusqu’à la fin de l’évènement le 20 Février, les athlètes ont pour but de décrocher l’une des 327 médailles mises en jeu. Quelles sont les plus grosses primes offertes par les différentes nations en cas d’or aux JO 2022 ? Forbes nous en donne les détails et les différences sont impressionnantes.

Hong Kong et la Turquie les plus généreux

A ce jeu, c’est Hong Kong qui arrive en premier, et de loin, avec plus de 560 000 euros (642 000$) en cas de victoire finale. Derrière, ce sont les délégations turques et malaisiennes qui complètent le podium des nations les plus généreuses, avec des bonus de 383 000 dollars (335 000€) et 238 000 dollars (209 000€), respectivement. Parmi les 30 nations recensées à récompenser une victoire olympique, la France se classe 15e et ses champions recevront 65 000 euros pour une première place. Le bonus est exactement le même que pour les athlètes engagés aux Jeux de Tokyo, l’été dernier (25 000 € pour l’argent, 15 000 € pour le bronze).

Aucune prime pour les Norvégiens en cas d’or

Les Américains sont dans la partie basse du tableau, avec 37 500 dollars, soit quasiment 33 000 euros, en cas de victoire finale. Certains pays ne récompensent pas leurs athlètes, en cas de médaille d’or. C’est le cas de la Grande-Bretagne, de l’Islande mais également de la Norvège, nation qui avait fini à la première place des JO d’hiver Pyeongchang en 2018, avec 39 médailles, dont 14 en or.

Les 15 nations qui paient le plus pour l’or aux JO 2022

Hong Kong = 560 000 €

Turquie = 335 000 €

Malaisie = 209 000 €

Italie = 176 000 €

Chypre = 147 000 €

Lettonie = 139 000 €

Hongrie = 137 000 €

Bulgarie = 125 000 €

Lituanie = 125 000 €

Kosovo = 108 000 €

Estonie = 98 000 €

République Tchèque = 96 000 €

Slovénie = 74 000 €

Roumanie = 68 000 €

France = 65 000 €

* Estimations des primes pour une médaille d’or, converties du dollar à l’euro.