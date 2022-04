Après Paris 2024, Cisco recrute 4 athlètes olympiques et paralympiques

L’équipe des ambassadeurs de Cisco, pour Paris 2024.

Un an jour pour jour après être devenu un partenaire officiel des équipements réseau des infrastructures de CyberSécurité et des logiciels de visioconférence de Paris 2024, Cisco poursuit son engagement dans le sport autour de l’événement, en annonçant le recrutement de quatre athlètes, anciens ou actuels champions, de leurs disciplines respectives.

Cisco étend son champ de sponsoring autour de Paris 2024

Ou plus exactement, deux athlètes de la piste, que sont le retraité et ex-champion du monde du 110 m haies, Ladji Doucouré et le phénomène du moment qui pourrait lui succéder, Sasha Zhoya. Et avec eux, Pauline Déroulède, championne de France de tennis fauteuil et le triathlète Vincent Luis, double champion du monde de sa discipline et médaillé de bronze à Tokyo, dans l’épreuve du relai.

Quatre athlètes accompagnés jusqu’à l’événement

« Nous sommes particulièrement fiers d’accompagner ces athlètes dans leur préparation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, exulte Laurent Degré, le président de Cisco en France. Ils incarnent les valeurs de Cisco et comme nous, ils souhaitent promouvoir un avenir plus inclusif pour tous. Eux, grâce au sport, et Cisco, grâce à la technologie. Nos objectifs sont communs, et ensemble nous irons plus loin. »

Un programme tourné vers les jeunes dès 2022

Ces quatre athlètes s’inscriront dans le cadre de la politique RSE que mène Cisco, marque spécialisée dans la transformation numérique, notamment par l’activation d’un programme tourné vers la jeunesse, à débuter dès l’automne 2022.