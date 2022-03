« Adizero : Road to records » revient pour une saison 2

Comme pour la première édition, « Adizero : Road to records » se dérouler à Herzogenaurach, autour du QG d’adidas.

Combien tomberont ce 30 avril 2022, autour du campus d’adidas, à Herzogenaurach, en Allemagne ? Pour la première, deux records du monde avaient été battus. Le board de l’équipementier aux trois bandes, derrière l’événement, ne dois pas en espérer moins. Car c’est là tout l’objectif de l’opération « Adizero : Road to records », que les athlètes qui s’alignent, dépassent les performances, sur un format taillé en la circonstance.

Une course pour faire tomber des records personnels ou du monde…

La liste n’est pas encore définitive, mais elle devrait y inclure Abel Kipchumba, Senbere Teferi, Rhonex Kipruto et Kalkidan Gezahegn. Des courses de 5, 10 et 21 km pour hommes et femmes se dérouleront successivement, elles seront diffusées en direct sur les réseaux sociaux de la marque. Celle du 10 km « Agnes Jebet Tirop 10K », en hommage à la championne kenyane, assassinée par son mari, en 2021.

… Et promouvoir la qualité des produits du partenaire, adidas

Tous les participants porteront les derniers produits d’adidas, et d’abord les chaussures de la gamme Adizero, au centre de cette opération. C’est cette version qu’a popularisé, Haile Gebrselassie, notamment après être devenu le premier dans l’histoire, à franchir la barrière des 2h04, sur un marathon.