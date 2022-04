61 700€ pour rénover le playground d’enfant de Rudy Gobert

Au bout d’une saison régulière doublée d’une soirée presse, Yop a signé un chère de 61 700 euros, au bénéfice de la fondation de Rudy Gobert.

Plus de 60 000 bonnes raisons de se forger de nouveaux et bons souvenirs. 61 700 très exactement, comme l’équivalent en euros, du chèque remis par Yop, son partenaire, à la fondation de Rudy Gobert. Argent, qui servira à la rénovation du playground de la commune de Saint-Quentin, dans l’Aisne. Là où le joueur des Jazz de Utah, a fait ses premiers dribbles.

Du playground de son enfance, Rudy Gobert garde des souvenirs mitigés

Demandez-lui, le souvenir le plus fort qu’il en garde et il répond presque ému d’y repenser : « Le vol de ma Game Boy, que j’avais glissé dans une sacoche, posée sur le but de football ». Et avec ce larcin, la perte de tous ses Pokemon! Bien des années plus tard, c’est lui qui veille sur tous les Pikachu en herbe, qui se passionnent pour la balle orange. Depuis le début de l’année dernière, il compte Yop pour partenaire de sa Rudy’s Kids Foundation.

Des dons à chaque contre réussis par le pivot des Jazz de l’Utah

La marque de Danone s’engage à reverser 500 euros à chaque contre à domicile, du pivot français. Pour « alourdir » favorablement la note, elle a convié ce mardi à se rassembler des médias, influenceurs et personnalités du basket, à venir s’essayer aux lancers francs ; chaque tentative réussie étant bonifiée d’argent. Au bilan, l’opération rapporte 62 000 euros de la part de Yop. Rudy Gobert a salué la nouvelle, depuis les Etats-Unis, en pleine phase préparatoire des play-offs NBA ,qu’il va disputer avec sa franchise, face aux Mavericks de Dallas.