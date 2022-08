A bord de Infinity Nine, le nouveau yacht à 9M€ de Tony Parker

Neuf est le chiffre en fil conducteur, derrière le nouveau yacht de Tony Parker. – @AvaYachts

Tony Parker va pouvoir profiter comme il se doit, de sa retraite. L’ancien basketteur français, qui a quitté les parquets de NBA en novembre 2019, est depuis la semaine dernière le propriétaire d’un superbe yacht flambant neuf. Baptisé « Infinity Nine » en référence au numéro de l’ancien meneur de San Antonio, c’est aussi, en millions, le prix qu’il a déboursé pour la construction de ce palace flottant, prêt à prendre le large.

Le nouveau yacht à 9 M€ de Tony Parker

Prévu à l’origine pour mars 2021, le lancement de ce yacht a été retardé par la situation sanitaire et le manque d’approvisionnement. Fabriqué en Turquie dans les ateliers du groupe Ava Yachts, ce Kando 110 a pu être livré le vendredi 5 août, au port d’Antalya. Le nouveau bijou de Tony Parker est long de 35 mètres, pour une largeur de 7,80 mètres. Conçu avec une coque en acier et une superstructure en aluminium à quatre ponts, ce navire de luxe abrite 5 cabines doubles pour les invités mais surtout une suite principale de 28 mètres carrés, avec balcon privé. Il y a aussi un salon, une salle de sport sur le pont supérieur et un jacuzzi, le tout dans le confort et la modernité. « Infinity Nine » peut accueillir un personnel d’équipage allant jusqu’à six membres, dans trois cabines.

Le bateau sera présenté au Cannes Yachting Festival

Le yacht de Tony Parker possède deux moteurs de 650 chevaux et peut atteindre une vitesse maximale de 14 noeuds (environ 26 km/h), avec une portée supérieure à 6 000 milles marins. Ce palace flottant sera accosté à Cannes, début septembre, pour le Yachting Festival. L’ancien champion de NBA pourra donc présenter aux amateurs de bateaux son monstre des mers à sept chiffres.