LeBron James, son (gros) cadeau à 95 000€ de son sponsor

En tant qu’ambassadeur de la marque, LeBron James a le privilège de conduire le premier Hummer électrique de l’histoire.

Depuis un an, LeBron James est l’ambassadeur de GMC, producteur de véhicules utilitaires de sport, ou encore de camions légers. À l’automne prochain, la société américaine mettra en vente son nouveau Hummer Ev. Et c’est en tant qu’image de la marque, que la star de NBA, a reçu le modèle en exclusivité, qu’il a partagé sur twitter. Et il compte bien en profiter : « Ne vous étonnez pas de me croiser dans les rues de LA avec ! ».

LeBron James dans un véhicule 100 % électrique

Le nouveau Hummer ne sera proposé qu’en version 100 % électrique, c’est une première pour le constructeur américain. Son moteur de 1 000 chevaux, lui permet de boucler le 0 à 100 km/h en 3 secondes, et sa batterie a une autonomie de 563 km, grâce à ses 200 kWh. Côté option, il est possible de décapoter la voiture, comme l’a fait LeBron James sur sa publication twitter. Uniquement proposé en blanc, le Hummer a des dimensions de 6 mètres de long pour 2 de large.

Un hummer à 95 000 €

Ce bolide à gros gabarit, Edition 1 sera vendu au tarif de 112 595 $, soit environ 95 000 €. Sur la plateforme du constructeur, touts les versions sont indiquées comme déjà vendues. Mais d’autres plus abordables, seront mises sur le marché, entre 2022 et 2024. Passionné de voitures de luxe, Lebron James rajoutera donc un modèle à son garage déjà bien rempli…