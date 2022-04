Les salaires des Clippers de Los Angeles saison 2021-2022

Les Clippers de Los Angeles ont la troisième masse salariale la plus élevée, de la saison 2021-2022 de la NBA.

Suite à des play-offs sous grosse pression, les Clippers de Los Angeles sont en difficulté en saison régulière, pour la première fois depuis l’arrivée des superstars Kawhi Leonard et Paul George. La franchise californienne a dû composer sans ses hommes forts pour la majeure partie de l’exercice 2021-2022 (l’intégralité pour l’ancien des Raptors). Un coup dur pour Steve Ballmer, propriétaire de l’équipe, puisque celle-ci possède la troisième masse salariale la plus importante de NBA, à hauteur de 167,8 M$, soit environ 150,4 M€, d’après HoopsHype.

Quasiment 100 M$ de taxes pour les Clippers

Il s’agit d’un montant qui dépasse le seuil de la Luxury Tax, qui est fixée à 136,6 M$ (123,8 M€), cette saison. Selon le média spécialisé, les Clippers devront payer une taxe qui atteint les 95,4 M$ (85,5 M€). Une somme importante, qui aurait pu être bien plus élevée, si le trade incluant Eric Bledsoe (16,2 M€) n’avait pas été effectué. En accueillant le meneur en provenance des Grizzlies de Memphis, Steve Ballmer a pu se débarrasser des gros contrats de Rajon Rondo, et de Patrick Beverley. Avec cette décision, il s’est évité au minimum 30 M$ de taxes supplémentaires, soit l’équivalent de 26,9 M€.

La base de l’effectif de Los Angeles est bien en place

Huit joueurs sont contractés jusqu’en 2024, dont cinq des six plus gros salaires du vestiaire. Les Clippers cherchent donc à développer ce noyau solide, afin de bien aborder les prochaines années. La franchise est composée de stars, comme Kawhi Leonard (35,8 M€) et Paul George (35,8 M€), de vétérans, à l’image de Marcus Morris (14,2 M€), mais aussi de jeunes talents, comme Terrence Mann (1,6 M€), véritable révélation durant les derniers play-offs. Si elle est épargnée par les blessures, ce qui n’est pas le cas en 2021-2022, l’équipe californienne pourrait continuer d’être un danger en NBA.

Joueur Salaire en 2021-22 Echéance du contrat Paul George 35,8 M€ 2024 Kawhi Leonard 35,8 M€ 2024 Marcus Morris 14,2 M€ 2024