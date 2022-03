Les salaires des Nets de Brooklyn saison 2021-2022

Focus sur ce que gagnent les joueurs des Nets de Brooklyn, l’une des franchises de NBA à la plus haute masse salariale.

C’est l’un des collectifs sur le papier, les plus costauds de la saison 2021-2022 de la NBA, et de façon certaine, l’un des plus chers. Au point de dépasser le seuil de Salary Cap et de Luxury Tax (136,6 M$), fixés pour cet exercice. Selon le média spécialisé HoopsHype, à qui l’on doit les chiffres du tableau résumé en page suivante, la masse salariale des Nets de Brooklyn est de 174 536 340 (159,5 M€) et à ce titre, la deuxième plus élevée du plateau des trente franchises, en compétition. Mais elle s’élève à 362 M$, à l’ajout de la Luxury Tax.

La 2e masse salariale la plus épaisse de la NBA aux Nets de Brooklyn

Seuls les Warriors de Golden State les devancent, à 178,98 millions de dollars. Chez les Nets, depuis le départ précipité de James Harden (44,3 M$ pour sa saison), Kevin Durant bénéfice de la plus haute rémunération, à 42 018 900 dollars (38,2 M€), ce qui fait de lui le cinquième joueur le mieux payé de tout son championnat, cette saison 2021-2022. Il est aussi le joueur de son équipe de Brooklyn, à posséder le contrat garanti le plus long ; jusqu’en 2026, en ce qui le concerne.

Kevin Durant devant Kyrie Irving sur le podium des mieux payés

Derrière l’inusable Kevin Durant (33 ans), se hisse Kyrie Irving. Lequel a, dans son salaire à 35 053 700 dollars en 2022, selon HoopsHype, des bonus, au nombre de huit, pour un montant de 125 000 dollars chacun, soit un million de dollars d’incentives cumulés. Les salaires des joueurs des Nets de Brooklyn, cette saison 2021-2022 sont à lire, en intégralités, dans le tableau résumé en page deux, de ce dossier.

Les salaires des Nets de Brooklyn cette saison 2021-2022

Joueur Salaire 2021-22 Echéance du contrat * Kevin Durant 38,2 M€ 2026 Kyrie Irving 31,9 M€ 2022 Ben Simmons 30 M€ 2025