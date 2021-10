Michael Jordan, son yacht à 7M€ rend hommage à la Air Jordan 3 !

Les zébrures grises iconiques de la Air Jordan 3 habille le yacht de Michael Jordan.

Ce n’est pas parce que sa carrière sportive est derrière lui, que Michael Jordan n’a plus le goût de la compétition. Ce qui l’anime aujourd’hui, c’est notamment la pêche, qu’il pratique avec la même soif de succès, que ceux obtenus sur les parquets de la NBA. Les médias sportifs et curieux, d’Amérique du Nord, se souviennent de sa première sortie, à bord de « Catch 23 », son yacht à 8 millions dollars (7 M€). « To catch », « attraper » en Anglais, suivi du numéro 23… vous noterez la référence.

« Catch 23 » un yacht au nom référence, comme l’habillage sur la coque

Ce jour de 2020 donc, Michael Jordan s’est présenté au prix Fabulous Fisherman, un tournoi de pêche annuel, à près de 400 bateaux, avec le même objectif d’attraper un merlin de 500 livres (225 kg, environ). Jordan a été à deux doigts de la performance, avec son poisson pesé à 442 livres. Voilà comment la réputation du Catch 23 s’est faite. Ça, est l’habillage extérieur, voulu par l’ancienne star du basket. C’est en effet un clin d’oeil à l’esthétique de la basket Air Jordan 3, dont il est le papa, comme tant d’autres de déclinaisons. Son jet privé porte les mêmes couleurs.

Michael Jordan having some quality Charleston time aboard his fishing boat “Catch 23!” #SuperStar (📸: Patti Schreiber Corbett) @Live5News pic.twitter.com/SStvaD9B5L — Bill Walsh (@BILLWALSHTV) June 23, 2020

Michael Jordan à quelques livres de gagner un concours international de pêche

C’est un yacht du constructeur Viking, long de 26 mètres. Il peut recevoir jusqu’à 10 personnes à son bord ; huit passagers et deux membres à l’équipage (voir galerie ci-dessus). Il y a cinq cabines dont une suite, avec sa salle d’eau et son lit king size, et pour séjour, une pièce ouverte donnant sur un salon, un espace restauration et une cuisine spacieuse. Pour l’anecdote, Micheal Jordan est passée à quelques livres (465 pour le vainqueur final), de gagner l’édition du Fabulous Fisherman et sa prime à plus d’un demi-million d’euros. Presque rien, pour lui qui pèse 1,4 milliards d’euros, selon Forbes.